"سينرجي فيلمز" تكشف عن البوستر الرسمي لـ أحمد حاتم في "السرب"

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت شركة "سينرجي فيلمز"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي الرسمي لشخصية الفنان أحمد حاتم، في فيلم “السرب” معلنة عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والمقرر طرحه بالسينمات ابتداء من 1 مايو المقبل.

وعلقت شركة "سينرجي فيلمز" على البوستر الرسمي الذي طرحته على موقع "فيسبوك" لأحمد حاتم والذي ظهر خلاله مرتدي زي القوات المسلحة قائلة: "انتظروا النجم أحمد حاتم في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.