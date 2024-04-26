في هذا الموعد.. أحمد عبد الوهاب ضيف منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد عبد الوهاب، وفريق فلكلوريتا، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقوم بتقديمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE، غدًا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

تفاصيل لقاء أحمد عبد الوهاب

ويكشف أحمد عبد الوهاب عن تفاصيل دوره في مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، ويتحدث أثناء مقابلته عن كواليس إصابته في أثناء تصوير المسلسل والمشاهد التي جمعته بالفنان كريم عبد العزيز، والصعوبات التي واجهها.

كما تقوم فرقة فلكلوريتا، بتقديم فقرة غنائية يقدمون خلالها عددًا من الأغاني منها، بيبة من فيلم عرق البلح، سلام إسكندراني، أغاني لسيد درويش منها، الحلوة دي، ومحسبكو انداس، اقرأ يا شيخ قفاعة، كما يتحدثون عن بداية تأسيس الفرقة.

قصة مسلسل الحشاشين



الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.



تفاصيل مسلسل الحشاشين





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

برنامج معكم منى الشاذلي

بدأ البرنامج عام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي كما بينت القناة ذلك حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج «معكم منى الشاذلي».

ويعرض برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on E، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.