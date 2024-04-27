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الفرحة فرحتين.. إيهاب فهمي يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها بهذه الكلمات

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القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان القدير إيهاب فهمي زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك زوجته بمناسبة عيد ميلادها قائلًا" الفرحه النهارده فرحتين الاهلى كسب وعيد ميلاد  ست الكل ملاك الروح شريكه العمر حب العمر وش السعد بنتى وحببتى فرحه قلبى  ربنا يحافظ عليكى ويخليكى لينا كلنا مهما عملت مش هاوفيكى  حقك عقبال ١٠٠ سنه حببتى ودايما ضحكتك ماتفارقش وشك happy Birthday Yosra Wageh" 

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إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه
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إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه

آخر  أعمال إيهاب  فهمي 

من جانب آخر كانت آخر  أعمال  الفنان إيهاب  فهمي مسلسل “ وبينا ميعاد ٢” والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وحقق نجاحًا ساحقًا  .

أبطال مسلسل “ وبينا ميعاد ٢” 

شارك في بطولة مسلسل “ وبينا ميعاد ”  الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا والفنان مدحت صالح والفنان إيهاب  فهمي والفنانة القديرة عايدة فهمي والفنانة بسمة  و الفنانة  هاجر الشرنوبي والفنان محمد مهران والفنان أسامة  الهادي والفنانة آية  سليم والفنان  يوسف الكدواني والفنان يوسف إبراهيم  و الفنانة تسنيم مطر والفنان أحمد  فريد وعدد آخر  من نجوم  الفن.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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