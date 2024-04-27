نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "شقو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم “شقو” للنجم عمرو يوسف أمس الجمعة مليونًا و481 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه فى دور العرض خلال 18 يومًا إلى 56 مليونًا 391 ألف جنيه.



قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” يشارك في بطولته كوكبة مميزة من النجوم، بجانب عمرو يوسف، وهم محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، يسرا، أحمد فهمي، عباس أبو الحسن، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.