هوليوود تحتفل بمرور 20 عامًا على طرح فيلم Main Hoon Na

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت بوليوود بمرور 20 عامًا على طرح فيلم شاه روخ خان الناجح Main Hoon Na، من إخراج فرح خان.

ووفق إنديا توداي، شارك عدد من عشاق شارو لقطات من كواليس الفيلم بما في ذلك مخرجة الفيلم فرح التي اعترفت باعتزازها بالعمل مع شارو في مطلع مسيرتها.

وكانت قد كشفت تسريبات عن المشروع السينمائي المقبل للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، حيث سيجسد شخصية شبيهة بشخصية "دون" السينمائية من عالم بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الشخصية لن يجسدها شارو في فيلم من إخراج فرحان اختار، وكن في مشروع مستقل به يطرح بعنوان King من إخراج تامر Sujoy Ghosh.

وأعلن رسميًا عن ترشيح أفلام النجم شاه روخ خان الجديدة Jawan وPathaan، لجوائز international stunt الدولية للسينما.

ووفق إنديا توداي، ترشح الأفلام المميزة لشارو لهذه الجوائز، لما قدمه من قصة مميزة ومشاهد اكشن استثنائية.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، تجاوزت إيراداته، ايرادات الفيلم الجديد الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.