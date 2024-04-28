نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز AFI تشهد حضورا نادرا لبنات نيكول كيدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل جوائز AFI للسينما بهوليوود، حضورا نادرا لبنات النجمة نيكول كيدمان، من مغني الكانتري الاسترالي الشهير كيث اوربان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور الاسرة للحدث، الذي شهد تكريم نيكول كيدمان بمنحها جائزة انجاز العمر عن مجمل اعمالها الفنية.

وكانت قد احتفلت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد الذي تنتجه شبكة أمازون، ويعرض عبر منصتها الرقمية للبث أمازون فيديو برايم، ويطرح بعنوان Expats.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيدمان للعرض الخاص، بإطلالة جريئة لفتت لها الانظار، في الحفل الذي احتضنته مدينة نيويورك.

ومؤخرا ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبا للعمل بالسينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليا، في مدينة نيويورك، ومن النتظر ان يشهد قصة مثيرة للجدل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجمة نيكول كيدمان عن تفاصيل أحدث مشروع درامي ستشارك في بطولته النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون بعنوان Babygirl، وهو من كتابة وإخراج Halina Reijn، وتدور أحداثه حول قصة حب بين سيدة في عمر الـ 56 وشاب في عمر الـ 27.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته هاريس ديكنسون، الذي سيجسد دور الشاب بطل قصة الحب الرومانسية التي تواجه هذا الفارق الكبير في السن.

فترة نشاط فني

وتعيش حاليا النجمة نيكول كيدمان، فترة انتعاشة فنية، بعد أن صرحت، بأن مسلسلة الناجح Big Little Lies سيعود من جديد في موسم ثالث، بمشاركة بطلاته ريس ويذرسبون وزوي كرافيتس.

ووفق ديلي ميل، قالت نيكول كيدمان، أن العمل على طرح جزء ثالث من المسلسل، يعود قريبا من انتاج شبكة HBO، وبمشاركة ايضا لورا ديرن في دور البطولة.

تكريم تاريخي

وتحتفل قريبا النجمة نيكول كيدمان بتحقيق إنجاز تاريخي بعد أن تم اختيارها لتحصد تكريمًا فريدًا كأول استرالية تحصل على جائزة الإنجاز العمري الشرفية من قبل المعهد الفيلمي الأمريكي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أعلنت المؤسسة أن مراسم التكريم ستتأجل إلى العام المقبل بسبب تغييرات في ظروف التنظيم ومكان الحفل، حيث سيقام الحدث المميز في 24 إبريل 2024.