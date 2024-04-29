نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا علق محمد رمضان عن مشاركته في فيلم "أسد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، عن بالغ سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد تعاونهما معًا في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “أسد” مؤكدًا أنه محظوظ بتواجده ضمن منظومة عائلة آل دياب المتكاملة.

محمد رمضان يعبر عن سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية

ونشر محمد رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب التليفزيوني، وعلق عليه قائلًا: المخرج والسيناريست أ. خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة.

تصريحات خالد دياب عن محمد رمضان

وكان خالد دياب، حل ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية وخلال لقائه تحدث عن فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، مشيدًا بموهبته الفنية، قائلًا: اللي كتب الفيلم محمد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، المفروض هيدخلوا قريب جدًا، الفيلم قصة أول مرة نشوفها ولم تناقش من قبل.. محمد رمضان موهبة استثنائية على المستوى الغناء أو التمثيل، وعلى المستوى الإنساني فهو ممتاز ويتعامل بمنتهى البساطة فنان حقيقي.

اخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو مشاركته في السباق الرمضاني قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقتها، وتناول قصة جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، العمل من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، سلوى عثمان، أحمد فهيم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربى، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وايضا شارك في فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

