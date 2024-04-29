بهذة الطريقه.. احمد زاهر يتعامل مع ابنته داخل اللوكيشن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل»، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد 2»، عن كواليس نجاح دورها في مسلسل «محارب»، الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة إنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة، يثبت جانب جديد في موهبتي لم يشاهده الجمهور من قبل».

تفاصيل معامله احمد زاهر مع ابنته داخل اللوكيشن

وإضافت ملك أحمد زاهر:«المؤلف محمد سيد بشير هو من رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف أن الدور صغير لكن عارف أنك هتقدميه حلو، واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله، تعاونت مع والدي سابقًا في عدة أعمال ولكن بتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدي، ويفضلان دائمًا أن يفصلان ما بين الأب وابنته وما بين الزملاء في اللوكيشن، التمثيل أمامه مريح جدًا، يساعد كل من حوله، جميل، يمنح من يقف معه أداء من عيناه، يعلي أي فنان يشاركه، وأنس أنه والدي، لاقت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، أن الشخصية شريرة كونها تريد أن تصدق نفسها حتى تقدم الدور بكل براعة لأن الشخصية شريرة ولكنها تخيلت أنها في مستوى اقل منها بكثير ووجدت أنها حققت ما تريده سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.

أعمال جمعت أحمد زاهر وابنته ملك

شاركت ملك والدها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مي عمر، عام 2020 والتي دارت أحداثه في إطار من الدراما، حول شخصية لؤلؤ التي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها، شاركت معه في فيلم "كابتن هيما" بطولة النجم تامر حسني، والذى عرض فى عام 2008، ودارت أحداثه حول كابتن هيما الذى كان يحلم أن يصبح لاعبًا محترفًا لكرة القدم ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك ولظروف أسرته الصعبة ماديًا، وكان للمسرح نصيب، حيث اجتمع أحمد زاهر وابنته ملك في مسرحية بعنوان "عيلة لاسعة جدا"، والتي تم تقديمها عام 2021، اجتمع الثنائى في السينما مرة أخرى، من خلال فيلم "فارس" والذى خاض بطولته، وجسدت ابنته ملك زاهر دور شقيقته ضمن أحداث العمل الذى يتناول العمل قصة فارس شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى.