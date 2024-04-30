انطلاق العرض المسرحي "ضفاير" في تجربة نوعية جديدة بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد نادي بلدية المحلة، مساء أمس الإثنين، انطلاق العرض المسرحي "ضفاير"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، والمقرر أن تستمر عروضه لمدة 5 أيام متتالية.

أحداث العرض المسرحي ضفاير

تدور أحداث المسرحية حول 4 شخصيات في حالة استدعاء من خلال شخصية واحدة، حيث تجتمع الشخصيات في صراع ما بين العقل والعاطفة، حتى تتشابك الأحداث لتصل في نهاية الأمر لاتفاق بينهما.

صناع العرض المسرحي ضفاير

العرض المسرحي "ضفاير" من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة، وتعرض ضمن عروض التجارب النوعية بالغربية، من تأليف مجدي الحمزاوي، ديكور إيناس محمد علي، موسيقى وجدي بدير، استعراضات خالد النموري، بمشاركة فرقة فراشات المحلة للتعبير الحركي والباليه، مساعدا إخراج أحمد صالح، ورانيا سعيد، تنفيذ ديكور ومخرج منفذ حسين راشد، ومن إخراج سيد الحسيني، وبطولة: مروة الحديدي، إسراء فرج، جومانا أمير، وجنى سامح، وعازفة الكمان أيه أحمد.

عروض المسرح

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.