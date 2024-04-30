نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الثقافي" يطلق النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية ويتيح المشاركة لأبناء المصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التي تُسهم في اكتشاف ودعم مواهب الشابة، كما تتيح المسابقة اشتراك المواهب من ابناء المصريين بالخارج، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

مسابقة "أنا المصري"



قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي: "تم فتح باب الاشتراك هذا العام بدء من 1 مايو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وحتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للدخول في المسابقة التي يستمر التقدم لها حتى 1 أغسطس 2024.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة

وتشترط المسابقة، ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عامًا ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3.