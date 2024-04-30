مصطفى خاطر يستأنف "محو أمنية" مع المخرج محمد حماقي

القاهرة - محمد ابراهيم - النجم مصطفى خاطر، يستأنف تصوير فيلمه الجديد "محو أمنية"، من إخراج محمد حماقي، ومن المقرر عرضه في الفترة المقبلة، حيث تم تصوير عدة مشاهد من الفيلم قبل شهر رمضان الماضي، وسيتم استئناف التصوير خلال شهر مايو المقبل.

الفيلم يتناول قصة شخصية مؤلف روايات يسعى للنجاح ويواجه الاكتئاب بسبب تحديات الحياة، ويتضمن العمل عدة مفاجآت في أحداثه.

بجانب مصطفى خاطر، يشارك في بطولة الفيلم كل من محمود البزاوي، محمد ثروت، وفاء عامر، آيتن عامر، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج تامر فتحي وأحمد فرغلي.

أحر أعمال مصطفى خاطر

ويُذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر كان فيلم "رمسيس باريس" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، حيث تناول قصة مجموعة من المصريين الذين ينتقلون من رمسيس إلى باريس ويتورطون في سلسلة من المواقف الكوميدية.