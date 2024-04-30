انت الأن تتابع خبر ميار الببلاوي تقاضي عالمًا أزهريًا اتهمها بالزنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، عن عزمها مقاضاة مواطنها الشيخ محمد أبو بكر بتهمة القذف والتشهير بها ورميها بالزنا، بعد تصريحاتها حول انفصالها وعودتها إلى زوجها الأول 11 مرة.

بدوره، رد أبو بكر على ميار بأنه لم يتحدث في عرضها ولم يسىء لها، معلقًا في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": نحن في ساحة القضاء تحياتي لكل إنسان محترم أخطأ في حقي أو أصاب، وكانو بيشتموني عشان أرد.



وأضاف أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف: لم أخطئ، أنا بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله سبحان وتعالى، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة، وسأعتذر لها علشان هي زعلت.



وأوضح أن اعتذاره للفنانة سيكون من منطلق جبر الخاطر، قائلا: جبر خاطر أخت مسلمة، ولكن مش غلط ولا غلط على أني أسأت، علشان محدش يفتكر أن الشيخ خايف من الدعوة القضائية، وإن أداني القضاء يبقى له رأي يحترم وعلى العين والرأس.



كما لفت أبو بكر: ميار غلطت في حقي مرات في أكثر من بث مباشر، وأنا رفعت قضيتي إلى قاضي السماء، مضيفا: حينما قال لي البعض إنها بتقول عليك تيس، قولت لهم بتلوموا حد مجروح .