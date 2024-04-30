انت الأن تتابع خبر ما الجديد في قضية حليمة بولند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام كويتية بأن المحكمة قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.



صدر الحكم عن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، والتي كانت قد وجهت إلى حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف بسبب صور ومقاطع فيديو.



وقدم المدعي شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها.



وادعت بولند ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف .