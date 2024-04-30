برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس يتصدر محركات البحث

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز، في "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المقرر عرضها على جزئين، أيام 6 و7 مايو المقبل. محركات البحث الشهير "جوجل"، بعد ساعات من طرحه.

الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية للبرنامج شاركت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الخاص بالحلقة، وظهر في بداية البرومو تقديم إسعاد يونس لياسمين عبدالعزيز بوصفها بالتحفة الفنية، وقالت خلال تقديمها لها: معانا هدية غالية أوي.

أخر أعمال ياسمين عبدالعزيز



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنية هو مسلسل "ضرب نار "الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبدد كبير من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي.