نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل فيلم "شهر زي العسل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار فيلم شهر زي العسل الجدل على السوشيال ميديا بسبب زواج البطل الذي يجسد دوره الفنان الإيراني محمود بوشهري من فتاة وتجسد دورها الفنانة نور الغندور،

حيث يكتشف بعد مرور الوقت أن زوجته، هي شقيقته في الرضاعة مما اعتبره البعض ترويجا لزنا المحارم،

ما أثار غضب الجمهور، لمخالفته تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي وتصدره التريند فور عرضه على منصة نتيفليكس.

هاني حسين يقدم بلاغ عام ضد فيلم شهر زي العسل



وفي سياق منفصل، أعلن المحامي الكويتي هاني حسين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد صناع الفيلم، بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي.



ورغم أن غالبية فريق فيلم شهر زي العسل من منتج ومؤلف وفنانين، غير كويتيين، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية.

أبطال فيلم شهر زي العسل

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم إياد صالح، ورامي علي، وبطولة الفنانة المصرية نور الغندور، والفنان الكويتي محمود بوشهري، والبلوجر الكويتية أسيا الشمري، ومهدي بويز، وإنتاج جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان، والفيلم من تأليف السيناريست المصري

أحداث فيلم شهر زي العسل



تدور أحداث فيلم شهر زي العسل حول حكاية مليئة بالمواقف الطريفة والرومانسية لشخصين يجدان نفسيهما مضطرين للزواج في أسرع وقت ممكن، وخلال أحداث الفيلم تتدخل أمل صديقة نور وزوجها وائل لتدبير زواج الشابة اليافعة من رجل الأعمال الجادّ والتقليدي حمد، دون أن يعرفا أن لكل منهما دافعه الخاص لخوض هذه التجربة، لتبدأ الحقائق بالوضوح خلال شهر العسل.