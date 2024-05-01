دينا الشربيني تكشف حقيقة وجود جزء ثالث لمسلسل "كامل العدد"

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة دينا الشربيني في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج كلمة أخيرة، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

دينا الشربيني تكشف إمكانية الجزء الثالث من كامل العدد



وكشفت دينا الشربيني عن حقيقة تقديم جزء جديد وثالث من مسلسلها كامل العدد خلال منافسة رمضان 2025، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا خلال الجزئين الماضيين في 2023 و2024 على التوالي".

وقالت:" لاقينا في مواضيع كتيرة تنفع تتعمل والأولاد عندهم قصص وحكايات جديدة، إن شاء الله هيبقى في جزء جديد".

أحداث قصة مسلسل كامل العدد

تدور الأحداث حول أحمد وليلى، حيث يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.



أبطال مسلسل كامل العدد



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، إسعاد يونس، أحمد سعيد جميل، لينا صوفيا، أحمد كمال، ألفت إمام، بدرة، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، حمزة دياب، جاسيكا، باسمين رئيس ضيفة شرف، عمرو يوسف ضيف شرف، أية سماحة ضيف شرف، وغيرهم، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، ومكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024 على منصتي شاهد وواتش إت.