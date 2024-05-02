نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من نيشان بعد إعلان ياسمين عز القبض عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد الإعلامي اللبناني نيشان على الأخبار المتداولة بالقبض عليه بعد خلافه مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك عبر منصة اكس وقال:" وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا الطّقس مُمتِع،في دانة الدُّنيا".

نيشان

وفي سياق آخر أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن صدور حكم بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهم في دبي العام الماضي.

منشور ياسمين عز:

وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت:" صدور الحكم بإدانة المتهم نيشان ومعاقبتهم لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز.

وأضافت:" وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي"

تحضر صوتها الشتوي.. بداية خلاف ياسمين عز ونيشان

ويذكر أن الخلاف بدأ بسبب تأخر ياسمين عز وغيابها عن جلسة حوارية مع نيشان في منتدى الإعلام العربي بدبي، حيثُ علق حينها "يمكن عم تحضر صوتها الشتوي".

ليتنشر بعد ذلك لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنيشان يعلق فيه على غياب ياسمين عز عن الجلسة مستخدمًا عبارة "حقارة" إعتبره البعض تعليق عنيف.

وأعلنت ياسمين عز على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، أعلنت فيه اتخاذها للإجراءات القانونية، حيثُ قالت: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الاعلامي الكبير، ‎وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة فى إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".

وتابعت قائلةً: "‎وبناءً عليه لن اقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقيًا وقانونيًا، ‎وانني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ‎ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في ‎سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق". واختمتت حديثها قائلةً: "ليعلم الجميع انني لا انحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما اترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".