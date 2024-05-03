هكذا هنات إيناس عز الدين مصطفى كامل بمناسبة حفل زفاف ابنته

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أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة إيناس عز الدين على تهنئةالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

حيث شاركت بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:" ألف ألف مبروووك للفنان مصطفى كامل عقد قران ابنته فرح وعريسها يوسف ربنا يسعدكم ويتمم بألف خير".

مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته فرح

وفي سياق منفصل، احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وايمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وأحمد العيسوي، إيناس عز الدين وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

آخر أعمال إيناس عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال إيناس عز الدين مسلسل توحه بطولة علا غانم، محمد نجاتي، أحمد صيام،إيناس عز الدين، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عنان، ريم أحمد، دنيا المصري، فريال يوسف، حسن عيد، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.



تفاصيل شخصية إيناس عز الدين في توحة

وتجسد فيه إيناس عز الدين، دور جديد ومختلف لشخصية تدعى “هبة” التي تتعرض لبعض الصراعات من قبل زوجها، بسبب معاناتها مع طمعه واستغلاله الدائم لها، في أجواء من الإثارة والتشويق المتصاعد خلال الحلقات.