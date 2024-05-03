نهى عابدين: التمثيل مفهوش واسطة ودراسة علم النفس نفعتني

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنانة نهى عابدين ضيفة على برنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي، وقالت إنها تعمل في المجال الفني منذ 13 سنة، وتعمل وتجتهد في أدوارها والتوفيق في النهاية من الله، معبرة عن سعادتها بالعمل مع شخصيات فنية كبيرة ساهمت في تكوين شخصيتها الفنية، وتعلمت من خلالهم التنوع ولا تترك نفسها لانحصار في أدوار معينة.

تصريحات نهى عابدين

وأكدت نهى عابدين، أثناء مقابلتها ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي، أنها شعرت بردود الفعل والنجاح خلال مشاركتها في أدور مسلسل ونوس وتحت الوصايا وحلاوة الدنيا وكان هناك ردود فعل قوية عليهم، مضيفة: "التمثيل مفهوش واسطة وممكن تأخد فرصة أو دور وتتوفر امكانية إنما فكرة حب الناس وتثبت وجودك دي حاجة بتاعة ربنا".

وأوضحت نهى عابدين، أنها درست علم النفس ونفعها في مذاكرة الأدوار والشخصيات التي قدمتها وأعطتها القدرة في التعامل مع الناس حولها، كما أشارت إلى أنها حينما أعلنت اعتزالها من فترة كانت تعاني من الاكتئاب وقد تكون تراكمات بسبب ضغوط الحياة.

آخر أعمال نهى عابدين

يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين كان مشاركتها في مسسلسل العتاولة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني وضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم:الفنان باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، هدى الأتربي، محمد التاجي وآخرون.

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين.