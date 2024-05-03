3 أفلام جديدة تعرض عبر منصة شاهد الرقمية خلال شهر مايو

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد عن خريطة أفلامها التي سوف تعرض خلال شهر مايو، وقررت منصة شاهد أن تعرض 3 أفلام جديدة وحصرية وهما (الإسكندراني، ليه تعيشها لوحدك، ڤوي ڤوي ڤوي).

ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في هذا مواعيد عرض الأفلام عبر منصة شاهد بالإضافة إلى كافة تفاصيل الأفلام:-

١-فيلم “الإسكندراني”

عرض فيلم "الاسكندراني" عبر منصة شاهد يوم 2 مايو، فيلم الاسكندراني من بطولة نخبة من النجوم مثل أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبد الله، تحت إشراف المخرج خالد يوسف وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم “الإسكندراني”

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" فى إطار أكشن دراما، وتتلخص الأحداث في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة.

٢-فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

سيعرض فيلم "ليه تعيشها لوحدك" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في يوم 9 مايو، وذلك بعد أسابيع من سحبه من دور العرض السينمائية، وتدور أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك” في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم "لية تعيشها لوحدك" بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.

٣-فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

سيعرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في يوم 16 مايو، ويعد فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" واحد من أبرز وأهم الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم عرضه وقد حقق ايرادات كبيرة أيضًا في شباك التذاكر بجميع دور العرض، حيث وصلت إيراداته إلى أكثر من 35 مليون جنية، بالإضافة إلى فوزه بأكثر من جائزة مصرية.

قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ينتمي فيلم ڤوي ڤوي ڤوي لفئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية حيث تدور قصة الفيلم في اطار اجتماعي مميز حول محمد فراج الذي يُجسد دور شاب يُدعى حسن والذي يجسد دور فرد أمن ينتمي إلى الطبقة الفقيرة ويحلم بالهجرة خارج مصر وكسب الأموال، ومن ثم يضطر إلى أن يتظاهر بأنه كفيف من أجل الانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يشارك في بطولة كأس العالم ببولندا، وتجسد نيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم مع محمد فراج بالمناصفة شخصية إنچي والتي تعمل كـ صحفية داخل الأحداث وتقوم بتغطية البطولة التي يشارك بها محمد فراج، وتدور باقي أحداث الفيلم في اطار كوميدي شيق.

أبطال فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

يضم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف واخراج عمر هلال.