لهذا السبب.. وائل نور يتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان الراحل وائل نور تريند محركات بحث جوجل، نظرا لحلول ذكرى وفاته أمس الخميس 2 مايو، واستطاع الراحل أن يحتفظ بذكراه في أذهان الجمهور حتى بعد رحيله.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ وائل نور

مؤهلات وائل نور

تخرج وائل نور في معهد سكرتارية ثم التحق بمعهد فنون مسرحية ولم يمكث به إلا 3 سنوات، وتركه بسبب عدم تفرغه للدراسة نظرًا لأنه كان قد بدأ العمل بالتمثيل بالفعل.

بداية وائل نور

كانت بداية وائل نور مع وحش الشاشة فريد شوقي، وهو الذي اكتشفه وأعطاه عدة فرص استطاعت أن تصنع اسمه وسط كبار الفنانين آنذاك، وجاء الأمر عن طريق الصدفة حين تطلب أحد الأعمال الاستعانة بشاب يشبه فريد شوقي في الملامح، وعُرض على الملك عدة صور ومن بينها وائل نور فاختاره وأصر عليه ليؤدي دور ابنه.



أبرز أعماله الفنية



ظهرت موهبة وائل نور من خلال فيلم موظفون في الأرض من إخراج أحمد يحيى، وبعدما أصر فريد شوقي على وائل نور بسبب التشابه بينهما أعجب بأدائه وموهبته، فأكمل مشواره معه من خلال أبرز المسلسلات، وهي صابر يا عم صابر والبخيل وأنا والذي يعد عملًا بارزًا في مشواره بل وأحد كلاسيكيات الدراما المصرية التي لا تُنسى.

وفاة وائل نور

ورحل وائل نور بشكل مفاجئ منذ 8 سنوات، قبل أن ينهي تصوير مشاهده في مسلسل شقة فيصل، والتي كان قد أنجز نسبة 90% منها بأزمة قلبية أصابته دون أن يشتكي من أي أمراض وقتها، وترك الوسط الفني بأكمله في صدمة بسبب رحيله المفاجئ ولكن بقيت أعماله خالدة حتى اليوم.