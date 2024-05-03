نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاتها الأخيرة.. مروة عبد المنعم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مروة عبد المنعم، ترين. مؤشر البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة، عن سبب ارتدائها الباروكة مشيرة لأنها تعلمت الكثير من أزمتها الصحية التي مرت بها.

كتبت مروة عبد المنعم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "أخيرًا إفراج نهائي من الباروكة، بعد دوامة نفسية سيئة جدًا دخلت فيها وصلتني لـ 70 كيلو وسقوط شعري بالكامل ده اتضطريت ألبس فيها الباروكة وواحدة واحدة بدأت أفوق بفصل ربنا وأرجع لوزني وشكلي تاني، لكن فضل شعري في الأزمة وطبعًا هو ماتعالجش بنسبة 100% بس أخذت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".

وتابعت: " أنا كان نفسي ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسه باروكة ليه شكلك مش حلو فيها بس أنا ماكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزة أتكلم".

واختتمت مروة حديثها قائلة: "الكلام كان بيوجعني قوي ويزعلني على نفسي جدًا الخلاصة ياجماعة محدش بينفع حد على شكله محدش عارف جوه الكواليس في ايه، دلوقتي أنا أقدر أقول وأتكلم ولا أخجل، أنا مريت بأزمة نفسية كانت صعبة جدًا عليا عمري ماكنت أتخيل أن الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده، لحد ماعشت التجربة".