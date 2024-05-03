نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهدي فيلم "السرب " لشهداء مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم "السرب" الذي قامت الشركة المتحدة بإهدائه لشهداء مصر، وهذا الإهداء قام صناع العمل بكتابته على تتر بداية الفيلم "إهداء لشهداء مصر".

إهداء فيلم السرب لشهداء مصر

بعد عرض فيلم السرب، جاءت تحية الشركة المتحدة على إنتاجها الضخم للفيلم، وعلى اهتمامها الكبير بتقديم جرعة جديدة من دراما الوعي تفضح تجار الدين والجماعات الإرهابية وتزيد وتعزز من الحس الوطنى والانتماء، وهو العمل الذى يجب أن يعرض على المنصات العالمية وتتم ترجمته لجميع اللغات الأجنبية خاصة، أنه يثمن قيمة بطولات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ويعبر عن بطولات حقيقية يجب أن يروج لها ويعلمها العالم كله، فإذا كانت السنيما الأمريكية تمجد من قيمة الجندي الأمريكي وتمنحه بطولات وهمية تجعل العالم كله يصدقها، يجب استثمار بطولات ولاد مصر، فهم يستحقون التمجيد، وإظهار بطولاتهم، وهى البطولات الحقيقية التي يشهد لها القاصي والداني.

تفاصيل فيلم السرب

وهو من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللى كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغنى، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويؤرخ فيلم «السرب» لإحدى بطولات القوات الجوية عن الضربة الجوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام التنظيم لـ21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

إيرادات فيلم السرب

حقق فيلم السرب مساء أمس في السينما إيرادات مرتفعة جدًا حيث حقق في ثاني أيام عرضه 2 مليون و500 ألف جنيه ليكون بذلك حقق الفيلم في يومان ما يقرب من 4 ملايين جنيه.