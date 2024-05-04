نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن عن موعد أولى حفلاته في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان عن موعد حفلته الجديدة، والتي ستقام في دولة لبنان، وذلك يوم 17 مايو المقبل.

نشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بوستر الحفلة، وعلق عليها قائلا: "لبنان راح تولع.. والفرح راح يعود.. ثقة في الله نجاح".

آخر أعمال محمد رمضان

في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، لذا طالب الجمهور جزء ثاني من المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وشارك معه كثير من نجوم الفن أبرزهم: هالة صدقي، إيمان العاصي، عصام السقا، مي كساب، منه فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، زينة، أحمد فهيم، وآخرين، من إخراج محمد سامي.