نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: الفئة بتاعتنا بتتعامل بطبقية.. وجاتلي عربية بنتلي هدية وبيعتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، على انتقادات كليب أغنيته الجديدة أنا في البلد عضمة، التي تعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، مؤكدًا أن السيارات التي ظهرت في الكليب هي خاصة بهم، ولكن أرقام السيارات ليست حقيقة.

تصريحات عمر كمال

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: من ساعة لما ظهرنا والفئة بتاعتنا بتتهاجم ومش عارف ليه، بحاول ألاقي مبرر مش لاقي، في ناس عندها نظرة طبقية شوية، يعني حد مننا مينجحش لكن اللي برا ينجح.

وتابع: بعض الناس بتقول أن اللي معاه شهادة بس هو اللي ينجح، ودول مش كل الناس، والكليب أتعمل لأن في واحد الناس بتعمله مكائد وبتكلم في الأغنية أن ربنا بيوقفنا، وكل واحد انشغل في حاجة معينة، وأنا وحسن وبيكا أقوى مع بعض، ولما اتفرقنا نجاحنا اتفرق مبقاش نفس قوته، ولما بنجتمع دايمًا بننجح نجاح حلو.

وأضاف: العربيات بتاعتنا، وأنا اشتغلت وتعبت وجالي عربية بنتلي قبل كده هدية، وبعتها لأنها مش عملية خالص ومش نافعة معايا ولا تنفع في شوارع القاهرة ومرتاحتش فيها، وأنا بحب العربيات العالية، وعندي عربية واحدة بس مش محتاج غيرها.

وأكد عمر كمال، أنه على الرغم من نجاحه الكبير في المهرجانات، ولكنه يحب لونه الأساسي، قائلًا: أنا عندي كنز مدفون اللي هو الغناء العادي بتاعي لسة محطتش إيدي عليه، المهرجانات والشعبي أضاف ليا وليا الشرف أني غنيتهم، ولكن أنا بحس أني بلاقي نفسي في اللون بتاعي الأساسي.





مواعيد برنامج خلاصة الكلام

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.