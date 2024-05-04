وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق.. تعرف على موعد تشييع جثمانه



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الدكتور حازم أبو السعود، عن وفاة والده الإذاعي أحمد أبو السعود ووالد الإذاعى طارق أبو السعود،

حيث شارك حازم جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

تعليقات الجمهور على منشور حازم أبو السعود

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبرك على فراقه، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.

هكذا نعت دنيا صلاح عبد الله الراحل أحمد أبو السعود

وعلى صعيد آخر، حرصت المذيعة دنيا صلاح عبد الله على نعي وفاة الإذاعى الكبير أحمد أبو السعود،



حيث شاركت جمهورها بصورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا أستاذي".