نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..عرض ثاني لمسلسل "فراولة" عبر قناة CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق اليوم السبت 4 مايو عرض ثاني لمسلسل فراولة بعد عرضه في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قناة CBC وCBC دراما يومياً من السبت إلى الأربعاء.

مواعيد عرض مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة CBC حيث أنه يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد للمرة الأولي الساعة الثالثة صباحاً، ويعاد للمرة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.

ويعرض المسلسل على CBC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحاً، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً

قصة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى