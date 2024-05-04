نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تظهر كضيفة شرف في فيلم " المنبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظهر الفنان زينه كضيفة شرف في فيلم “ المنبر” المقرر عرضه خلال الأشهر القادمة بدور العرض السينمائية.

وتجسد زينة شخصية فتاة يهودية خلال الأحداث كأول يهودية تقف ضد الإسرائيلين.

انتهى أحمد حاتم من تصوير مشاهده في فيلم ‘المنبر’، خلال الفترة الماضية، بطولة أحمد حاتم، إخراج أحمد عبدالعال

ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث فيلم المنبر دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المقرر ترجمة العمل لـ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، حتى تصل فكرته إلى الجمهور في العالم أجمع، حيث يسلط العمل الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم.

ويشارك في بطولة فيلم المنبر عدد من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه حول تاريخ الأزهر الشريف.

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، منها فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، كما يعرض له قريبا، فيلم الملحد، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي، يناقش قضية الإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.