نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل دور محمد أنور في " جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد أنور في فيلم “ جوازة توكسيك” للفنانة ليلى علوي الذي يواصل تصويره الفترة الحالية.

ويجسد محمد أنور دور زوج ملك قورة خلال الأحداث ويظهر كمهندس يعمل في الخليج.

شاركت النجمة ليلى علوي، بوستر تشويقي لفيلم "جوازة توكسيك" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.. جوازة توكسيك قريبا في دور العرض".

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.



أحدث أعمال ليلى علوي

وعرض مؤخرًا لـ ليلى علوي فيلم مقسوم والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.