نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار شيرين بالبكاء في حفل الكويت.. تعرف على السبب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احيأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي فى الكويت ضمن مهرجان ليلة عمر 2024، في أرينا الكويت بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وقدمت الفنانة شيرين باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور ومنها (الوتر الحساس، الدهب، كلام عينيه، أنا في الغرام، عين ونني، أنا كتير، مشاعر، كلها غيرانه، كده يا قلبي، على بالي، بحبك إنت).

شيرين من حفل الكويت

شيرين من حفل الكويت

شيرين من حفل الكويت

ولكن قد انهارت الفنانة شيرين أثناء غنائها أغنية "كدة" وانهمرت في البكاء ولم تستطع استكمال الغناء، وحاول الجمهور أن يهدائها.

كلمات أغنية “كدة” لـ شيرين

كدة كدة يا قلبى ياحتة منى يا كل حاجة حلوة فيا

كدة كدة هتمشى وتسيبنى وحدى فى الحياة والدنيا ديا

يعنى ايه يعنى خلاص انا مش هشوفك تانى

مش هلمسك مش هاحكى ليك عن حاجة تعبانى

كنت روحى لما كان جوايا روح

عمرى ما اتخيلت انك يوم تروح

مش فاضلى منى غير حبة جروح

مع السلامة يا حبيبى وفى امان

عمرى ما هاقول عليك ماضى وكان

عمرى ما انسى مهما طال بيا الزمان اة

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية الدهب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

شيرين عبد الوهاب

وجاءت كلمات أغنية الذهب كالآتي:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

وهتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا