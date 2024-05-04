نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها بحفل السعودية.. آمال ماهر تتربع على عرش تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة آمال ماهر في الساعات القليلة الماضية تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها بإحياء حفل في السعودية.

وحرصت أمال ماهر على توجيه التحية والشكر لجمهورها مع بداية حفلها الذي يقام على ملعب الجوهرة “onyx arena” في جدة بالمملكة العربية السعودية، بقيادة المايسترو وليد فايد.

وقالت آمال ماهر للجمهور: "نورتوني وسعيدة بوجودي في وسطكم النهارده.. أد إيه أنتم جمهور جميل ومحظوظة إني بينكم النهارده".

آمال ماهر لجمهور السعودية وحشتوني جدا

وأضافت: "شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا".

وبدأت أمال ماهر الحفل الغنائي بتقديم أغنية “قالوا بالكتير” من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، كما تلتها بأغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ، ثم أغنيتها اللي قادرة.

آخر أعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر آخر أعمال آمال ماهر ألبوم بعنوان أنا كويسة، والذي طرحته من 5 أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب لثلاث سنوات، والألبوم مكون من 5 أغاني وجاءت على النحو: أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.