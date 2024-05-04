نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يكشف عن علاقته بـ محمد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح المطرب والملحن هيثم نبيل في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج سبوت لايت،مع الإعلامية شيرين سليمان،المذاع عبر قناة صدى البلد.



وتحدث هيثم نبيل تفاصيل أعماله المقبلة في مجال الطرب والسينما، قائلا: حياتي في الغناء على المسرح مباشرة أمام الجمهور لايف، خصوصا أن نتيجة الغناء بتظهر في نفس لحظة الغناء.

وأضاف:" فرقتي الموسيقية متعاونة معي بدرجة كبيرة وهناك تفاهم كبير في الأداء الجماعي بينهم".

وتابع:"قمت بـ6 أعمال مع المخرج محمد سامي، وهناك صداقة منذ الطفولة منذ أن كان عمري 6 سنوات".



وأشار: "بيننا كيميا من زمان والتصوير كان هوايته بجانب الكتابة والسيناريو".

هيثم نبيل:بتمتع لما بيغني ألحاني فنانين كبار مثل تامر حسني وأحمد سعد وعمر كمال

وأكد:" لحنت ولد الغلابة والبرنس وجعفر العمدة والونش والكثير من الأعمال وبتمتع لما بيغني ألحاني فنانين كبار مثل تامر حسني وأحمد سعد وعمر كمال".



آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم نبيل أغنية شغلاني بيكي، والذي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.