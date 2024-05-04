نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور كامل العدد.. مطرب الرابر زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته الصيفية بأستاد الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أحيا نجم الراب المصري زياد ظاظا، أول حفلات موسم صيف 2024، بأستاد محافظة الفيوم، بحضور جماهيري تخطى 2000 شخص، من ضمن سلسلة حفلات ريد بول صدى صوت في محافظات مصر.



وأشعل زياد ظاظا الحفل بأغنية "سمع أخينا"، والتي شهدت تفاعل كبير مع الجمهور، وتراك "البلد بلدنا"، وشاركه في الحفل الرابر الشاب "ترك"، والرابر "زين" والبرديوسر "خمستاشر"، وكانت مفاجآة الحفل مطرب المهرجانات القديم "هوبا".



وتأتي هذه الحفلة هي الأولى له خارج محافظة القاهرة وأول حفل رابر رسمية داخل محافظة الفيوم ولها مكانة خاصة لدى زياد ظاظا حيث علق قائلًا:" أول حفل في بلدي والجمهور كان كبير ومتفاعل لأخر الحفل".



يذكر أن زياد ظاظا شارك في ريد بول صدى صوت، بتراك "من الفيوم ياصاحبي"، بمشاركة فنانين محليين من المحافظة ضمن رحلة البحث عنهم بمحافظات مصر، وينتظر زياد حفله القادم بالقاهرة يوم 10_5 بإحدى المولات الشهيرة بأكتوبر بمشاركة نجوم الراب المصري وهما: ليجي سي، أرسينك، الفايف، سلايفر، موسى.

جدير بالذكر أن ظاظا طرح في عيد الحب الماضي أغنتين "نسينا ومحلفناش، "وبنت الإيه" والتي شهدت زواجنا كبير في سوق الراب المصري.