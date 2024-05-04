هيثم نبيل: أنا أهلاوي أوي..و زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح المطرب والملحن هيثم نبيل في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج سبوت لايت،مع الإعلامية شيرين سليمان،المذاع عبر قناة صدى البلد.



وتحدث هيثم عن حبه للنادي الأهلي وغيرها من الأمور.

وقال :"أنا أهلاوي من وأنا صغير بابا كان عاملي اشتراك الاستاد وبعامله معاملة النادي" .

وأضاف :"رقم 1 عندي حسام حسن، لأنه أكتر لاعب أنا بحبه في حياتي، والنادي الأهلي مليان نجوم كتير بحبهم، ومن قبله كابتن محمود الخطيب، وبعد حسام حسن بحب كل "جيل تريكة"، تريكة، وائل جمعة، عماد متعب، المصريين بالأجانب، كل الجيل".



هيثم نبيل :زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي

وتابع :" أنا بحب اللاعب اللي اتربى في النادي الأهلي، وأنا من الناس اللي زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي، وبحب حسام غالي ووليد سليمان، وحاليًا محمد الشناوي، ومحمد هاني".



هيثم نبيل يكشف عن رأيه عن معلول



وأشار : "معلول بالنسبة لي أهلاوي مصري صميم تحس أنه مولود في الجزيرة".



وواصل :" لحنت ولد الغلابة والبرنس وجعفر العمدة والونش والكثير من الأعمال و بتمتع لما بيغني ألحاني فنانين كبار مثل تامر حسني وأحمد سعد وعمر كمال".



آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم نبيل أغنية شغلاني بيكي، والذي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.

