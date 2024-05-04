نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار لـ "دوت الخليج الفني": أواصل تصوير فيلم "ولاد رزق 3".. والفيلم مليئ بالمفاجآت(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي دوت الخليج الفني بالفنان إياد نصار، وذلك بعد تكريمه من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ليكشف لنا عن كواليس عمل مسلسل “صلة رحم”، وعن شعوره بعد التكريم.

إياد نصار “ ولاد رزق٣”

تصريحات إياد نصار

أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته بتكريمه من وزراة التضامن الاجتماعي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وذلك عن دوره في مسلسل "صلة رحم".

و كشف إياد نصار أنه يواصل تصوير الجزء الثالث من " ولاد رزق "و أن الفيلم مليئ بالمفاجآت.

وأردف حديثه أنه تابع بعض الأعمال الدرامية في السباق الرمضاني الماضي، ولكن بعض الأعمال الأخرى لم يستطيع متابعتها عقب رمضان؛ وذلك بسبب إنشغاله بالتصوير.

و أشار أنه ليس من الضروري عدم إظهار المواد المخدرة في الأعمال الدرامية دليل على ضررها، بل كيفية القضاء أفضل من عدم إظهارها.

