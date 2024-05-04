في ذكرى ميلاد زينات صدقي... تعرف على أبرز المحطات الفنية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم السبت 4 مايو ذكري ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي، والتي تعتبر واحدة من أهم الفنانات اللاتي اشتهرهن بتقديمهم للأدوار الكوميدية على الشاشة، فبرغم شهرتها الواسعة في الوطن العربي لقد مرت بظروف صعبة وتعرضت للفقر والألم، فهي شخصية جميلة القلب والروح، فساعدت على إضحاك الملايين برغم تعاستها،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.



مولد ونشاة زينات صدقي

وُلدت زينب محمد سعد وهو الاسم الحقيقي لـ زينات صدقي في مثل هذا اليوم 4 مايو عام 1912، في مدينة الإسكندرية، وعملت في بداية حياتها كامونولوجست وراقصة.

رفضت أسرتها عملها في الفن، فهربت منهم إلى لبنان مع صديقتها خيرية صدقي، وتبناها الفنان نجيب الريحاني فنيًا، وضمها إلى فرقته.



شاركت زينات صدقي الفنان الراحل إسماعيل ياسين في العديد من الأفلام السينمائية، وشاركت بالعمل معه في فرقته المسرحية، إلى أن قل نشاطها الفني في أواخر أيامها.

أبرز أعمال زينات صدقي

كان لزينات صدقي أسلوب متفرد جعلها في الصفوف الأمامية على الساحة الفنية، وحققت نجاحات واسعة في أعمالها الفنية مازالت راسخة في أذهاننا، ومن أبرز أعمالها الست نواعم، الأنسة حنفي، أربع بنات وضابط، رجل وامرأتان، السراب، معبودة الجماهير، أشجع رجل في العالم، عريس مراتي، حب في حب، المجانين في نعيم، المليونير الفقير، العقل زينة، عفريتة هانم، المجنونة، تمر حنة، كانت آخر أعمالها الفنية، فيلم بنت اسمها محمود عام 1975.

زيجات زينات صدقي

تزوجت مرة واحدة في بداية حياتها بشكل معلن، ثم مرت بانفصال سريع بلا أطفال، فاشتهرت في السينما بأداء دور العانس، ثم تردد أنها تزوجت من أحد الشخصيات الهامة ولكنها رفضت إعلان الزيجة، حيث كان يذهب إلى مشاهدتها فى المسرح، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك بسبب رغبته فى اعتزالها التمثيل.



تكريم زينات صدقي

نظرًا لتاريخها الحافل الملئ بالأعمال الجيدة تم تكريم زينات صدقي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976م، في عيد الفن الذي بدأ فى عهده، وبناء علي أختيار الرئيس.