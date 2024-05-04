فوبيا وأزمة نفسية.. هيثم نبيل يكشف سبب ابتعاده عن الغناء السنوات الماضية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سبب غيابه عن الوسط الفني خلال الـ 4 سنوات الماضية، وعودته مجددًا بألبوم جديد، طرح منه ثلاث أغنيات مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

تصريحات هيثم نبيل

وأوضح هيثم نبيل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «قعدت فترة 4 سنوات مبغنيش لظروف وفاة أخويا ووالدي بعده، والدي كان عايش معايا، وحصلي فوبيا من إني أبعد عنه، وكنت خايف من الفقد، وجات لي أزمة نفسية إني مش قادر أغنّي».

وأضاف هيثم نبيل، قائلًا: «ربنا عوضني في الوقت اللي كنت بعيد عن الغناء، وعملت 110 من الألحان في الـ 4 سنوات زاي الموسيقى التصويرية والألحان».

وأشار هيثم نبيل، إلى أنه كان محظوظًا في بداية مشواره الفني، وأنه لم يكن لديه واسطة، مُضيفًا:«مكنش عندي واسطة ومحدش وقف جانبي، كنت بسعى وبلاقي المنتج طارق عريان بينتج لي، والمنتج محسن جابر ينتج لي، وحميد الشاعري كان بيقدمني للناس».

وأكد هيثم نبيل على أن من أسباب غيابه عن الغناء أيضًا، كانت الثورات والأحداث التي جعلت شركات الإنتاج تبتعد عن السوق قليلًا، والمنتجين توقفت، وهذا حدث بالتزامن مع الأزمات العائلية التي تعرض لها مؤخرًا.

آخر أعمال هيثم نبيل



جدير بالذكر أن هيثم نبيل شارك في السباق الرمضاني بألحان أغاني مسلسل نعمه الأفوكادو بطولة النجمة مي عمر



كما طرح مؤخرًا أغنية عمرنا ما هننساكم من غناء وكلمات ولحن هيثم نبيل، توزيع، عادل حقي.



وأغنية كان لينا ناس، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



و الأغنية من كلمات والحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وهندسة صوت مصطفي رؤوف.



والجدير بالذكر أيضًا أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية شغلاني بيكي، والذي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.