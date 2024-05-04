نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محمد عبد الوهاب.. فن لا ينتهي" ببيت الغناء العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة حلول الذكرى الـ33 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يقدم بيت الغناء العربي "قصر الامير بشتاك "بشارع المعز بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء الأحد الموافق 5 مايو، ندوة فنية غنائية بعنوان "محمد عبد الوهاب فن لا ينتهي "٠

مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب



يتحدث فيها الصحفي والباحث الفني محمد دياب عن كتابه "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"، يدير الندوة الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافى بالصندوق.

مختارات من اغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب



يعقب الندوة فقرة موسيقية يغني فيها المطرب والملحن أشرف علي، بمصاحبة فرقته الموسيقية مختارات جميلة ومميزة من أغنيات موسيقار الأجيال٠



يتناول الكتاب بين دفتيه مذكرات محمد عبد الوهاب الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين فى مصر والعالم العربي، كما تكشف المذكرات عن حقب مختلفة عاشها موسيقار الأجيال منذ تاريخ مصر الفني، الاجتماعي والسياسي منذ صعود نجم عبد الوهاب الفني حتى تصدره المشهد الغنائي وكيف طور شكل الموسيقى والغناء العربي٠