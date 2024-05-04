نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيت السعد" يجمع أحمد سعد وشقيقه عمرو.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النجمان عمرو سعد وأحمد سعد أولى تجاربهما في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج بعنوان "بيت السعد" وسيكون من إخراج محمد سامي وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريبًا.



آخر أعمال الفنان أحمد سعد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية مبروك ابن المحظوظة وهي الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والتي تصدرت التريند فور نزولها.

وتقول كلمات الأغنية:-

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة

ياما

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

قال المخرج محمد سامي، في تصريحات تلفزيونية سابقة له إن الفنان عمرو سعد ممثل كبير جدًا وموهوب جدًا مضيفًا: "لكن كل ماجي اشتغل معاه متحصلش، والحظ بيبقى ضدنا مش عارف ليه”.

محمد سامي يتحدث عن مسلسله الجديد مع عمرو سعد



وأضاف محمد سامي خلال خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة "النهار": "كتبت من المسلسل لحد دلوقتي نحو خمس حلقات ومش هقدر اقول اسمه احترامًا للمنتج صادق الصباح".