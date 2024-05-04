أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "بنقدر ظروفك"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم أحمد الفيشاوي لأحدث أفلامه السينمائية بعنوان “بنقدر ظروفك”، والذى من المقرر أن طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 22 مايو الشهر الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك أحمد الفيشاوي بوستر الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “قريبا فيلم بنقدر ظروفك يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤ بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي يارب يعجبكم”.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم “عادل مش عادل” والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.