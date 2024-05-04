شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفستان تقليد في حفلها بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مساء الجمعة 3 مايو في الكويت، وبدأت شيرين حفلها بأغنية "مش عاوزة غيرك إنت" كما قدمت مجموعة من أغانيها منها "أنا مش بتاعة الكلام ده" و"مبتفرحش" و"بطمنك" و"مشاعر" و"الكدابين" و"على بالي"، كما غنت أغنية المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "عيون القلب".

إطلالة شيرين عبدالوهاب

أطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها بفستان أسود طويل من خامة الكريب، مطرز من منطقة الصدر والأكتاف بتطريزات ذهبية، الفستان نسخة مقلدة من فستان من تصميم ADEN، وأجرت شيرين تعديلات على الفستان، أغلقت الفتحة الجانبية الطويلة، كما أغلقت فتحة الصدر قليلا.

ولم تتمالك شيرين عبد الوهاب دموعها أثناء غناء أغنيتها "كده يا قلبي" وانهارت بالبكاء ليكمل الجمهور الأغنية بدلا منها ويشجعها على العودة للغناء، وبعدها قدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة أغاني منها "كنت تسيبني" و"بكلمة منك" و"كثر خيري"، وقالت شيرين في كلمتها للجمهور: "أنا سعيدة إني في وسطكوا النهاردة، وأنا النهاردة صوت الكويت، وبحس إن أنا صوت كل بلد بغنيلها، أنتوا بتحسسوا الفنان إنه صوتكوا فعلا وبيعبر عنكوا شكرا شكرا ليكم من كل قلبي".

وكانت الفنانة نور الغندور سبق وظهرت بالفستان الأصلي في إحدى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ولم تقم الغندور بإجراء تعديلات على الفستان ظهرت به بالفتحة الجانبية الطويلة.

أخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وكانت أخر أعمال شيرين التي إنطلقت هي اغنية "الذهب" من تأليف تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر وجود بعض الأعمال ولكن لم يتم التصريح عنها حتى الآن.

كلمات اغنية الدهب

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

