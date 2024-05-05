نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شقيق ياسمين صبري يتعرض لوعكة صحية في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه بلال صبري، شقيق النجمة ياسمين صبري أزمة صحية مفاجئة في نيويورك، حيث فقد وعيه بسبب الإجهاد الشديد، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل لتحديد حالته الصحية.

وطمأنت والده محبيه علي حالته الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب قائلا: "ابني الوحيد بلال اغمى عليه ونقلوه المستشفى في أمريكا ودعائي وتمنياتي له بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا بلبل".

أعمال ياسمين صبري

ويذكر ان شاركت ياسمين صبري مؤخرًا في موسم رمضان 2024، بمسلسل "رحيل"، وظهرت بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

والعمل بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم أبو نسب، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.