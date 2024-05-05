كريم فهمي: "مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية بس فهمت ده لما كبرت"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، كاشفًا عن تأثره بقرار انفصال والده عن والدته بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.



وقال "فهمي" خلال لقائه ببرنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، إن انفصال والديه لم يؤثر سلبيًا عليه هو وشقيقه، مشيرا إلى أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيء ولكنهما لم يتوافقا.



وأوضح الفنان كريم فهمي، أنه لم يتخيل أن والدته تتزوج من شخص آخر وحدثت مشاكل كثيرة لكنه تفهم ذلك عقب كبره في السن.

وأردف كريم،:"بس فهمت لما كبرت إن أي واحدة محتاج أمان في حياتها، أما أبويا هو لذيذ وجميل اتجوز كتير ومتجوز دلوقتي".

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف حقيقة ذهابه لدكتور نفسي

كما تحدث كريم فهمي عن ذهابه لطبيب نفسي في أحد المرات، قائلًا: "روحت لدكتور نفسي، لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة، ولسة بتابع عند الدكتور، ومش مجنون يعني، عشان إحنا عندنا في الثقافة إن اللي بيروح للدكتور النفسي مجنون".

آخر أعمال الفنان كريم فهمي



شارك كريم فهمي مع النجم أكرم حسني كضيف شرف في مسلسل “ بابا جه” وخلال أحداث المسلسل، ظهر الفنان كريم فهمي في المسلسل ويظهر هشام في دور أب لأبنته وذلك يقوم بمهمة جديدة حيث يسافر مع ابنته لمدة 3 أيام خارج القاهرة إلى الغردقة، وبالصدفة، يقيمان في الفندق الذي كان يمتلكه في الماضي، ومع ذلك، يواجه هشام مشكلة إضافية حيث تظهر الطفلة مزعجة وتتنمر على أصدقاء ابنه