تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري ومسلم   ضمن مشروع ليالي مصر



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الضخمة ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، برفقة مطرب المهرجانات مسلم، وذلك يوم الإثنين المقبل 6 مايو بمدينة العبور.



ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومسلم العديد من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، فضلاً عن إتاحة تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.



تفاصيل حفل ليالي مصر

"ليالي مصر،" هو مشروع أطلقته شركتي "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

أعمال رامي صبري



وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاح كبير بميدلي ألبوم النهايات أخلاق والذي طرحة عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت آخر أغنياته بين الحيطان، والتي تصدرت تريند عالمي فور نزولها.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع



بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش



بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش