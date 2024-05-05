نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا مش شخصية بتعبر عن اللي جواها.. أبرز تصريحات كارمن ببرنامج "عندي سؤال؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص أن تخطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور لها ببرنامج "عندي سؤال؟"، والذي يقدمه الإعلامي محمد قيس

وكشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن قصة حبها لزوجها، وغيرها من الأمور.



وقالت:"زوجي هو أول حب في حياتي، وقصة حبي بدأت عندما كنت في سن 19، حيث إن يكبرني بـ 5 أعوام.



كارمن بصيص تكشف عن الصفات التي تجمعها بزوجها

وأضافت:" أحب بعقلي وبقلبي، وهناك وجود التشابه في التفكير بيني وبين زوجي هو ما قرّب المسافة بيننا، أما عن الاختلافات بيننا زوجي يستطيع أن يعبر عما يشعر على عكسي تماما ولكن زوجي يحاول مساعدتي على ذلك".



كارمن بصيص:أنا مش شخصية بتعبر عن اللي جواها، أنا بدفنه، لذلك بأخد وقت كبير عشان أطلع من الموقف

وتابعت: "أنا مش شخصية بتعبر عن اللي جواها، أنا بدفنه، لذلك بأخد وقت كبير عشان أطلع من الموقف، ممكن أخد شهور عشان أعبر عن اللي مضايقني، وزوجي أكتر شخص ساعدني على التواصل والتعبير عن الزعل".



آخر أعمال كارمن بصيص



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارمن بصيص مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.