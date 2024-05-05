غدا.. أحمد جمال يحيي حفلا غنائيا بالنادي الأهلي في الشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفلا غنائيا غدا الأثنين، ومن المقرر إقامتها بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد.

ويذكر ان روج أحمد جمال عن حفلته الغنائية عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد جمال صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق عليها قائلا: "استنوني ان شاء الله في حفل النادي الأهلي.. فرع الشيخ زايد.. يوم الاثنين القادم 6 / 5.. شم النسيم.. النادي الاهلي".

ومن ناحية أخري، طرح أحمد جمال أغنية بعنوان "أنا اشتريت" والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشخصية موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أنا أشتريت" من كلمات مصطفى حدوتة، من ألحان أحمد جمال، توزيع ومكساج coolpix boy.