نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إنتم زودتوها".. حسن شاكوش يهاجم مستخدمي التيك توك ويطالب بغلقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش مستخدمي “التيك توك"، وطالب بوقف وغلق التطبيق بشكل نهائي، بسبب الأفعال السيئة التي تحدث عليها من جانب الشباب والفتيات.

وقال حسن شاكوش خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات “التيك توك”: “إنتم زودتوها أوي وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج، خليتونا شكلنا برا وحش واتفضخنا وبيقولوا قاعدين بيشحتوا على التيك توك، خليتونا ولا لينا شكل ولا منظر ولا أي حاجة في المجتمع”.



وأضاف شاكوش: “للأسف بقى في شباب وبنات يدخلوا معاهم في لايف عيال شواذ، والتيك توك بدء يبقى فيه عيال أشكال وألوان كتير جدًا للأسف، ومن مصر، وبيقولوا ألفاظ عمري ما سمعتها في حياتي، وعندنا بنات وسيدات محترمة مينفعش تسمع الكلام ده وللأسف واخدين الموضوع بهزار وضحك”.