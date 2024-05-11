نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر عصام صاصا التريند.. تعرف على آخر أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا تريند محرك البحث جوجل، وذلك بسبب ورود ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، اثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.





يقدم لكم دوت الخليج الفني آخر أعمال عصام صاصا





يذكر أنه قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، طرح "صاصا" أخر كليباته مع حودة بندق، الذي يحمل اسم "التزموا الصمت"، وحقق الكليب انتشارا واسعا، بتخطيه 4 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





كلمات أغنية التزموا الصمت





التزموا الصمت اسود الارض

راجعين ومش هيسمو

في الدنيا اخوات قلبنا على بعض

الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش على اي وضع

بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو





يا مولانا اما نحضر

مفيش مخلوق بيظهر

مفيش حد معانا يسد

ومين اللي علينا يقدر





وحوش ونقوم بدوله

حمل على اي حمله

نزعّل جيش ومنجليش

عتاوله ولاد عتاوله





كرامتنا قصاد رقبتنا

ولو فيها موتنا احنا مابنحلش

من يوم ما الارض شالتنا

اسود بهيبتنا ومبنتهزش

لو جيت يوم على سكتنا

روحك عاللي خلقها متتعزش

دحنا اما بتيجي سيرتنا

تلاقي ابطال منها بتتلبش





ملوك واعمام مجالنا

وخدنا السوق لحالنا

شغلنا الكل ومشوفناش

واحد منكم شغلنا





بنسكن في العقول

عشان غير دول ودول

نعدي البحر عوم

ولا يوم نعدي احنا الاصول





احنا بنفسنا عاملين نفسنا

ومحدش زق معانا

ساندين بعضنا يابا من صغرنا

جدعان وعنينا مليانه

لا الخوف طبعنا ولا يوم جلينا

ولا كان مبدأنا خيانه

واللي يحبنا يسكن قلبنا

ويا ويلو اللي اتحدانا





يابا احنا نغيب غيبتنا

وبنجيلكو بهيبتنا

في اي مكان واي زمان

مسمّع يابا سيطنا





بنفعل مش بنهري

حمل بتشوفنا تجري

في ناس منكاده من سيطنا

ومن جوه بتغلي





لو حيلكم شد فاحنا الاشد

ومين يقدر يعاملنا

يابا لسه مجاش على وش الارض

اللي يفكر يزاولنا

اربع اخوات مافيا وعصابات

كلها بتهيب يابا منا

عاملين جنايات راكنين بابات

خمسه علينا وحوش جيلنا





ياض احنا اخوات وعزوه

سيرتنا تملي حلوه

ولو هبّت بنتجنن

ونعمل الف بلوه





لو انتو بتوع مغامره

وقعتو مع الجبابره

دا قبلكو لاعبنا كبار

مهزوش فينا شعره





من تحت الصفر حفرنا حفر

عملنا اللي متعملشي

وعشان قلبنا دايما على بعض

الدنيا معانا بتمشي

مهما بيكترو اعدائنا

ثابت مبدأنا ومتغيرشي

وعشان سالكين دايما سايقين

ونجاحنا دا مبيعلطشي





ركبنا الساحه عافيه

تشوفنا تقولش مافيا

ومين غيرنا على القمه

هاتولنا ادله كافيه





بلاش عقلك يوزك

عشان هنقل منك

متحلوش هتتفتش

وعالعام ياض نرنك





احنا الداخل بينا دا خارج

ومفيش حاجه بتفرقنا

قلبنا فاقد راجل واحد

وطوب الارض بيعشقنا

وعشان فايقين مش معتمدين

اشكال عايزه تغرقنا

مهما الشياطين تدخل بينا

ثابتين يابا على مبدأنا

يا مولانا اما نحضر