نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا دعم صلاح عبد الله نادي الزمالك قبل نهائي كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم صلاح عبد الله، على دعم نادي الزمالك قبل مواجهة نادي نهضة بركان المغربي، الليلة في نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية،

حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة إكس، وأرفق بتعليق قال فيه:" الكونفدرالية ليا.. يازملكاوية ليا.. فرحوا قلبي.. متعوا عينيا.. أوفياء للأبد ولكن لو ماخدنهاش هبطل ألعب كورة".

أعمال صلاح عبد الله

والجدير بالذكر آخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو وهشام ماجد، إخراج محمد أمين، ومسلسل سر إلهي، بطولة روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في العمل كل من مي سليم، محمد ثروت، مراد مكرم، رنا رئيس وآخرين.

و مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، الأمر الذي جعل الشركة المنتجة، تقرر تقديم جزء جديد من العمل في موسم رمضان 2025.

أبطال مسلسل العتاولة



ومسلسل العتاولة بطولة كل من: أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة ميمي جمال، مي كساب وحنان يوسف وصلاح عبد الله، وسامي مغاوري، هدى الأتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.