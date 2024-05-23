نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن أيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أيتن عامر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور خلال ظهورها ببرنامج الليلة دوب من لبنان، وظهرت بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أيتن عامر..

معلومات عن أيتن عامر

ولدت الفنانة سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر المشهوره بـ "أيتن عامر" 22 نوفمبر 1986 في الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، تزوجت من مدير التصوير محمد عز العرب الذي يكبرها بخمس سنوات، كان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير فيلم "زنقة ستات" في العام 2015 وتم زواجهما في منتصف العام نفسه، رزقت أيتن بابنتها الأولى والتي أطلقت عليها اسمها نفسه أيتن وفي منتصف العام 2018 رزقت بابنها الثاني والذي أسمته يوسف، عملت في بداية حياتها كموديل لفترة قصيرة الأمر الذي ساعدها على كسر رهبة الوقوف أمام الأضواء والكاميرات، انضمت بعد ذلك إلى عالم التمثيل في العام 2004 بعد أن تلقت تشجيعًا من الفنان محمد صبحي، قدمت أيتن الكثير من الأدوار الهامة وجسدت شخصيات مختلفة عبر المسلسلات والأفلام التي شاركت فيها وعبرت من خلالها عن قدرات تمثيلية هائلة. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن أيتن عامر.

مسلسلات شاركت فيها أيتن عامر

مسلسل حضرة المتهم أبي، مسلسل الدالي، مسلسل كيد النساء، مسلسل الزوجة الرابعة، مسلسل فرح العمدة، مسلسل الوالدة باشا، مسلسل الزوجة الثانية، مسلسل السبع وصايا، مسلسل البيوت أسرار، مسلسل بين السرايات، مسلسل الكابوس، مسلسل العهد، مسلسل وكلينها ولعة، مسلسل الطوفان، مسلسل خفة يد، مسلسل أيوب، مسلسل طلقة حظ في عام 2019 م. مسلسل شقة فيصل، مسلسل ابن أصول، مسلسل مع كل الاحترام، مسلسل الأخ الكبير، مسلسل فرصة ثانية، مسلسل في يوم وليلة، مسلسل أمين وشركاه، مسلسل شهر، مسلسل وكل ما نفترق، مسلسل كوفيد 25، مسلسل زي القمر، مسلسل النقطة العامية، مسلسل رهبة.

أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر

كانت أولى حفلا أيتن عامر الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وبدأت أيتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية، قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.